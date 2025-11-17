Language
    बाइक सवारों ने ढाई KM तक ने रोडवेज बस का किया पीछा, ड्राइवर की इस ट्रिक ने बचाई डरी सवारियों की जान

    By Manish Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:26 AM (IST)

    बाइक सवार बदमाशों ने रोडवेज बस में घुसकर चालक-परिचालक से मारपीट की, फिर ढाई किमी तक पीछा कर धमकी व गाली दी। भयभीत चालक ने बस पुलिस चौकी की ओर मोड़ी, जहां पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। सवारियों ने राहत की सांस ली।  

    प्रतीकात्मक फोटो।

    संवाद सूत्र, लोधा। बाइक सवार बदमाशों की हरकत ने रोडवेज बस में बैठीं सवारियों के हाथ-पैर फुला दिए। इन बदमाशों ने पहले बस में घुसकर चालक-परिचालक से मारपीट की। किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर बस मुथरा के लिए आगे बढ़ी तो बाइक सवारों ने ढाई किलोमीटर तक धमकी और गालीगलौच करते हुए पीछा किया। भयभीत चालक ने बस पुलिस चौकी की ओर मोड़ दी। जिससे अलर्ट हुई पुलिस ने फौरन उन बाइक सवारों को पकड़ लिया। इसके बाद सवारियों ने राहत की सांस ली।

    सवारियों ने की ये मांग

    सवारियों ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। बाद में बस गंतव्य को आगे बढ़ गई। ये हरकत करने वाले युवक शराब के नशे में थे। पुलिस ने उनके क्षेत्र का मामला न होने के चलते उनका नाम-पता दर्ज कर छोड़ दिया।

    बन्नादेवी क्षेत्र के सूतमिल बस स्टैंड पर रविवार को मथुरा डिपो की बस खड़ी थी। इसमें दो युवतियों समेत एक दर्जन से ज्यादा सवारी थीं। रात करीब साढ़े नौ बजे बस में चार-पांच युवक चढ़ गए और चालक-परिचालक के साथ मारपीट करने लगे। उनकी इस हरकत से सवारियां डर गईं। युवकों के बस से उतरने के बाद चालक ने बस मथुरा के लिए रवाना कर दी। उनके पीछे चार-पांच युवकों ने भी दो बाइकें दौड़ानी शुरू कर दी। बस रुकवाने की कोशिश की और गाली-गलौच करते रहे। सवारियों ने चालक को नजदीकी पुलिस चौकी-थाने बस ले जाने की सलाह दी। क्षेत्रीय सवारियों ने चालक को चौकी का रास्ता बताया।

    बस जलालपुर चौकी की ओर मोड़ी

    उसके बाद चालक सारसौल से पुराना बाइपास होकर नादापुल पहुंचा और वहां से बस जलालपुर चौकी की ओर मोड़ दी। चौकी के बाहर बस खड़ी करने के बाद दौड़ता हुआ चौकी के अंदर पहुंच गया और पुलिस को देख मदद की गुहार लगाने लगा। यह देख कुछ भाग गए।

    वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने फौरन एक बाइक पर सवार दो को पकड़ लिया। बाद में चालक बस लेकर मथुरा की ओर रवाना हो गया। चौकी इंचार्ज अंकित गुप्ता ने बताया कि मामला बन्नादेवी क्षेत्र का है। बस चालक की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। मारपीट व बस का पीछा करने वाले सभी शराब के नशे में धुत हैं। इनकी हालत देखते हुए नाम-पता लेकर छोड़ दिया है।