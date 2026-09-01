बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा अलीगढ़, जेल में बंद नागरिकों से होनी थी मुलाकात

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिला कारागार में निरुद्ध नौ बांग्लादेशी नागरिकों से मुलाकात के लिए प्रस्तावित बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अलीगढ़ नहीं पहुंचा। किसी कारणवश प्रतिनिधिमंडल का आना नहीं हो सका। अब उसके 8 सितंबर को अलीगढ़ आने की संभावना जताई जा रही है।

जेल अधीक्षक पंकज के अनुसार, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के आज जिला कारागार आने की जानकारी थी, लेकिन वह नहीं पहुंचा। इस संबंध में दूतावास के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। प्रतिनिधिमंडल के आगामी कार्यक्रम के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। फिलहाल सात या आठ सितंबर को आने की संभावना बताई जा रही है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देश पर बांग्लादेशी अधिकारियों को जिला कारागार में निरुद्ध नागरिकों से कांसुलर एक्सेस उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत अधिकारी अपने देश के नागरिकों से मुलाकात कर उनकी नागरिकता और अन्य आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे।

इसको लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी की गई हैं। शासन के उप सचिव ओम प्रकाश चौहान ने 17 अगस्त को एसएसपी को पत्र भेजकर बांग्लादेशी अधिकारियों के अलीगढ़ आगमन पर नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। पत्र में विदेश मंत्रालय के तीन अगस्त के पत्र का भी हवाला दिया गया था।

जिला कारागार में निरुद्ध मोबीन, खालिद, अब्दुल हक, अमीनुल हक, रोजिना, मो. तौफीक, मो. साबिर, मकसूद खान और शाहीन से बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के अधिकारियों को मुलाकात करनी है। इन नागरिकों की नागरिकता के सत्यापन की प्रक्रिया के तहत कांसुलर एक्सेस दिया जा रहा है।

शासन के पत्र में बांग्लादेश के मिसवाह उद्दीन चौधरी, मिनिस्टर (काउंसलर), एनएसएमओ ताज-उल-इस्लाम, प्रथम सचिव (राजनीतिक) और रवि शर्मा, काउंसलर असिस्टेंट के अलीगढ़ आगमन का उल्लेख है। प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के दौरान निरुद्ध नागरिकों से संबंधित आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी।