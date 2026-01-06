प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंचा बादल अब भी परेशान, लाहौर के डिटेंशन सेंटर में फंसा; पिता ने लगाई डीएम से मदद की गुहार

संवाद सूत्र, जागरण, बरला। खिटकारी नगला निवासी बादल बाबू के पाकिस्तान में फंसे होने का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जुर्माना न भर पाने के कारण लाहौर स्थित डिटेंशन सेंटर में रखे गए बादल बाबू के पिता कृपाल सिंह सोमवार को डीएम संजीव रंजन से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुुंचे।

यहां पर उन्होंने एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव को पत्र देकर बेटे की रिहाई के लिए गुहार लगाई। मांग की कि भारत सरकार उन्हें जुर्माना जमा करने की अनुमति दे या फिर सरकार स्वयं जुर्माना अदा कर बेटे को स्वदेश वापस लाने में मदद करे।

जुर्माना न भर पाने के कारण लाहौर में है बंद, मानवीय आधार पर हस्तक्षेप की मांग स्वजन के मुताबिक बादल बाबू दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई का कार्य करता था। वर्ष 2022 में उसकी फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के बहाउद्दीन मंडी जिले के गांव माउंग निवासी सना रानी से दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। इसी दौरान बादल बाबू सना से मिलने सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। वहां वह दो दिन तक उसके रिश्तेदारों के यहां रहा और बाद में नवाब असगर के यहां बकरी चराने का काम करने लगा। भाषा व गतिविधियों के आधार पर संदेह होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

जेल में सजा पूरी, जुर्माना भरने के लिए राशि नहीं पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें उसने भारत से अवैध रूप से सीमा पार करने की बात स्वीकार की। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने उसे सीमा पार करने के अपराध में एक वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 26 दिसंबर को सजा पूरी होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जुर्माना जमा न होने के कारण उसे लाहौर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।