यूपी पंचायत चुनाव से पहले इस पार्टी ने बढ़ाई विराेधियों की मुश्किलें, मुस्लिम मतदाताओं में लगाई सेंध

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आजाद समाज पार्टी (आसपा) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। यह कांग्रेस, सपा व बसपा के पारंपरिक मुस्लिम वोटों में सेंध लगा रही है। सामाजिक व राजनीति स्तर पर विभिन्न दलों में सक्रिय मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ रही है।

मुस्लिम समाज के लिए बताया पार्टी को हितैषी

शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान की अध्यक्षता में धौर्रामाफी में बैठक आयोजित की गई। जहां एक दर्जन से अधिक लोगाें ने अपने समर्थकों के साथ आसपा की सदस्यता ली। वहीं मुख्य वक्ता एस हुसैन वहीद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद युवा, एससी, पिछड़े व मुस्लिम समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके साथ ही वे युवा वर्ग को भी राजनीति हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तबके के लिए वह सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। वे मुस्लिम समाज के सच्चे हितैषी हैं।