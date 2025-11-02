Language
    यूपी पंचायत चुनाव से पहले इस पार्टी ने बढ़ाई विराेधियों की मुश्किलें, मुस्लिम मतदाताओं में लगाई सेंध

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    आजाद समाज पार्टी (आसपा) पंचायत चुनाव की तैयारी में है और मुस्लिम वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। धौर्रामाफी में हुई बैठक में कई लोगों ने आसपा की सदस्यता ली। एस हुसैन वहीद ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज के हितैषी हैं और युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इरफान अली को महानगर सचिव नियुक्त किया गया।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आजाद समाज पार्टी (आसपा) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। यह कांग्रेस, सपा व बसपा के पारंपरिक मुस्लिम वोटों में सेंध लगा रही है। सामाजिक व राजनीति स्तर पर विभिन्न दलों में सक्रिय मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ रही है।

    मुस्लिम समाज के लिए बताया पार्टी को हितैषी

     

     

    शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान की अध्यक्षता में धौर्रामाफी में बैठक आयोजित की गई। जहां एक दर्जन से अधिक लोगाें ने अपने समर्थकों के साथ आसपा की सदस्यता ली। वहीं मुख्य वक्ता एस हुसैन वहीद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद युवा, एससी, पिछड़े व मुस्लिम समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके साथ ही वे युवा वर्ग को भी राजनीति हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तबके के लिए वह सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। वे मुस्लिम समाज के सच्चे हितैषी हैं।

     

    महानगर सचिव नियुक्त किए इरफान अली

     

    वहीं महानगर अध्यक्ष नदीम ने इरफान अली को महानगर सचिव नियुक्त होने की घोषणा की। इन्हें जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मौर्य ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर मोहम्मद ताहिर,शाहनवाज सिराज जैदी, अजहर खान,अनवास,साजली मलिक,कादरी,दिलशाद,आसिफ,अकरम कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे।