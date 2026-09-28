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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग, धरने पर बैठे छात्र

By K C DargarhEdited By: Abhishek Saxena
Published: Mon, 28 Sep 2026 03:16 PM (IST)

एएमयू में छात्र संघ चुनाव न होने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जहां 2018 से चुनाव नहीं ...और पढ़ें

एएमयू के डंक प्वाइंट पर चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते छात्र

एएमयू के डंक प्वाइंट पर चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते छात्र

HighLights

  1. एएमयू में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन जारी।

  2. निलंबित छात्र फहद का धरना आठवें दिन भी।

  3. 2018 से नहीं हुए हैं छात्र संघ चुनाव।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सटी (एएमयू) में छात्र संघ के चुनाव को लेकर सोमवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उधर, निलंबित छात्र फहद का बहाली की मांग को लेकर धरना जारी है। निलंबित छात्र के समर्थन में भी क्लास करने के बाद छात्र धरना स्थल पर जमा हुए। धरने का आज आठवां दिन है।

एएमयू में 2018 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। छात्र लगातार हर वर्ष मांग करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि छात्र हित में चुनाव कराना जरूरी है। एएमयू प्रशासन चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है।