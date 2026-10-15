AMU छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों के लिए सीमा बढ़ी, पहली बार कर पाएंगे खुलकर खर्च; देखें नियम

संतोष शर्मा, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में पांच नवंबर को होने वाले छात्रसंघ चुनाव में पदाधिकारी पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं, कैबिनेट सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 2019 में चुनावी खर्च की सीमा में बदलाव किया गया था, जिसे पहली बार इस सत्र के चुनाव में लागू किया जा रहा है।

छात्र संघ चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा पांच हजार रुपये थे। 2018 में हुए चुनाव के बाद छात्रों की मांग पर इसमें बदलाव किया गया। छात्रों का कहना था कि चुनाव प्रचार से जुड़ी गतिविधियों, प्रचार सामग्री और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले निर्धारित राशि पर्याप्त नहीं थी। क्योंकि खर्च बढ़ गए हैं, ऐसे में चुनाव खर्च की सीमा में बदलाव किया जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया।

कमेटी के गठन के बाद ही विश्वविद्यालय के चुनाव संबंधी नियमों में बदलाव कर पदाधिकारी पद के किसी भी प्रत्याशी का कुल चुनावी खर्च 20 हजार रुपये और कैबिनेट सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 10 हजार रुपये तय की गई है। हालांकि, नई व्यवस्था में भी प्रत्याशियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही खर्च करना होगा। चुनाव में राजनीतिक दलों के धन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

प्रत्याशी छात्र समुदाय से मिलने वाले स्वैच्छिक योगदान के अलावा किसी अन्य स्रोत से धन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। छपे हुए पोस्टर और पर्चे प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्याशी निर्धारित स्थानों पर हस्तनिर्मित पोस्टर लगा सकेंगे। लाउडस्पीकर और वाहनों के इस्तेमाल से प्रचार करने की भी अनुमति नहीं होगी। चुनाव खर्च और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत प्रकोष्ठ की व्यवस्था है।

नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद करने, चुनाव प्रचार का अधिकार निलंबित करने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब के अनुसार 2019 से पहले चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा पांच हजार रुपये थे, अब इसे बढ़ाकर 20 हजार कर दिया है। इस चुनाव में छात्र इसके अनुसार ही खर्च कर सकेंगे।