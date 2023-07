Conversion In UP: AMU का छात्र सौरभ खुराना बना अब्दुल्ला, मतांतरण मामले में खुफिया एजेंसी का अलीगढ़ में डेरा

Conversion Case In AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्र सौरभ खुराना के अब्दुल्ला बनने के बाद मतांतरण मामले में खुफिया एजेंसी ने अलीगढ़ में डेरा डाला है। एक ओर अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं एजेंसी प्रकरण की तह तक जाने में जुटी है। आरोप है क‍ि एमयू के हास्‍टलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जमात का आवागमन होता है।

Religion Conversion In AMU: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मतांतरण से कनेक्‍शन आया सामने

अलीगढ़, जासं। Conversion Case In AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छह साल पढ़ाई कर अब्दुल्ला बने सौरभ खुराना के मतांतरण के षड्यंत्र का पर्दाफाश होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने डेरा डाल लिया है। हालांकि स्थानीय अधिकारी इससे इन्कार कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता डा. निशित शर्मा ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा था कि सौरभ हादी हसन हास्टल में रहकर मतांतरण की प्रक्रिया से गुजरा और अब्दुल्ला बन गया। एएमयू में जमाती गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं और विश्वविद्यालय परिसर के हास्टलों के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की जमात का आवागमन होता है। रविवार को जमात प्रत्येक छात्र के कमरे में जाकर अपनी गतिविधि करती हैं और हिंदू छात्रों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एएमयू के अंदर जमाती गतिविधियों की जांच कराई जाए। इधर, ये भी पता चला है कि एएमयू से सेनानिवृत्त प्रोफेसर के बेटे ने अलीगढ़, आगरा व अन्य जिलों में मतांतरण की कमान रखी थी। उसी ने अब्दुल्ला का मतांतरण कराया। वर्तमान में आगरा के कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन सब तथ्यों की तह तक जाने के लिए खुफिया एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अभी किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है। न ही कोई एजेंसी द्वारा जांच करने की जानकारी है।

