Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

AMU में जम्मू के छात्र ने की आत्महत्या, पीजी के कमरे में कस लिया फंदा

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:58 PM (IST)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जम्मू निवासी छात्र कृष्ण शर्मा ने सिविल लाइंस स्थित अपने पीजी के कमरे में आत्महत्या कर ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में फॉरेन लैंग्वेज द्वितीय वर्ष के छात्र कृष्ण शर्मा ने सिविल लाइंस क्षेत्र के मुजम्मिल मंजिल के पीछे स्थित निजी पीजी के कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार देर रात करीब एक बजे की बताई जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। कृष्ण शर्मा जम्मू का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही घर से अलीगढ़ आया था। मौके से सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि, छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

घरेलू विवाद को आत्महत्या की वजह बताए जाने की चर्चा है, लेकिन वास्तविक कारण स्वजन के आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस का कहना है छात्र के स्वजन को सूचना दे दी गई है और उनके अलीगढ़ पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।