AMU में जम्मू के छात्र ने की आत्महत्या, पीजी के कमरे में कस लिया फंदा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में फॉरेन लैंग्वेज द्वितीय वर्ष के छात्र कृष्ण शर्मा ने सिविल लाइंस क्षेत्र के मुजम्मिल मंजिल के पीछे स्थित निजी पीजी के कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार देर रात करीब एक बजे की बताई जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। कृष्ण शर्मा जम्मू का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही घर से अलीगढ़ आया था। मौके से सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि, छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।