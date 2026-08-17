भाजपा की नई टीम में रिपीट हुआ मुस्लिम चेहरा, AMU के प्रोफेसर पर नितिन नवीन ने यूं ही नहीं जताया फिर भरोसा

संतोष शर्मा, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अकादमिक दुनिया से राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष संगठन तक पहुंचे प्रो. तारिक मंसूर को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। पार्टी की नई टीम में स्थान मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत अन्य नेताओं का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि भाजपा से अब मुसलमान तेजी से जुड़ रहे हैं। केवल पसमांदा मुसलमान ही नहीं, बल्कि अन्य वर्गों के मुसलमान भी पार्टी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है।

सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसके शासनकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। लोग इससे परेशान थे। योगी आदित्यनाथ सरकार में माफियाराज पर प्रभावी अंकुश लगा है और कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इसकी तैयारियों में जुटी है।

संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कहाख्पा र्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उसके अनुरूप पूरी निष्ठा से काम करेंगे।



सर्जन से कुलपति और फिर राष्ट्रीय राजनीति तक प्रो. तारिक मंसूर का सफर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा है। सर्जन, शिक्षक, प्रशासक, एएमयू के कुलपति और अब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान बनी है। अप्रैल 2023 से वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी हैं। जुलाई 2023 में पहली बार भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अब पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में उन्हें फिर यही जिम्मेदारी मिली है।

तारिक मंसूर का एएमयू से रिश्ता पारिवारिक भी है। उनके पिता हफीजुर रहमान एएमयू में विधि के प्रोफेसर और डीन रहे। जिस विश्वविद्यालय में पिता ने कानून पढ़ाया, उसी विश्वविद्यालय से तारिक मंसूर ने उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने जेएन मेडिकल कालेज से एमबीबीएस और एमएस (सर्जरी) की पढ़ाई की। इसी संस्थान में सर्जरी विभाग में शिक्षक रहे और बाद में विभागाध्यक्ष, जेएन मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल तथा अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली। 17 मई 2017 को उन्होंने एएमयू के कुलपति का पद संभाला और 2023 तक इस जिम्मेदारी पर रहे।

उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय को नैक से ए-प्लस ग्रेड मिला। यूजीसी की श्रेणी-2 स्वायत्तता प्राप्त करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी एएमयू शामिल हुआ। उनके कार्यकाल में नर्सिंग, पैरामेडिकल, कार्डियोलाजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और ग्रीन एनर्जी समेत कई नए केंद्र और पाठ्यक्रम शुरू हुए।

उनके कुलपति कार्यकाल का एक प्रमुख पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एएमयू समुदाय को संबोधन रहा। एएमयू के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने 64 वर्ष के अंतराल के बाद विश्वविद्यालय समुदाय को संबोधित किया। 2023 में तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया।