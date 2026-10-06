AMU के प्रतिष्ठित अवार्ड की घोषणा, इस साल दो एजुकेशनल सोसायटीज को मिलेगा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार-2026 के लिए चयनित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा कर दी है। अंतरराष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रमुख इस्लामी दार्शनिक एवं विद्वान प्रो. हुसैन नस्र को और राष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित ख्वाजा बंदानवाज एजुकेशनल सोसायटी को दिया जाएगा।

संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सर सैयद दिवस समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रो. हुसैन नस्र जार्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इस्लामी अध्ययन के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एमआइटी से भौतिकी में स्नातक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भूविज्ञान एवं भूभौतिकी में स्नातकोत्तर तथा विज्ञान के इतिहास में पीएचडी की है।

उनकी प्रमुख पुस्तकों में ‘इस्लाम में विज्ञान और सभ्यता’, ‘धर्म और प्रकृति की व्यवस्था’, ‘इस्लाम का हृदय’ और ‘इस्लाम : धर्म, इतिहास और सभ्यता’ शामिल हैं। वर्ष 1958 में स्थापित ख्वाजा बंदानवाज एजुकेशनल सोसायटी कई शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करती है, जिनमें ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय भी शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के तहत दो लाख रुपये और राष्ट्रीय पुरस्कार में एक लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है। ये पुरस्कार सर सैयद अध्ययन, दक्षिण एशियाई अध्ययन, उर्दू साहित्य, मध्यकालीन इतिहास, सामाजिक सुधार, सांप्रदायिक सद्भाव, पत्रकारिता और अंतरधार्मिक संवाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं।