अलीगढ़ के गुलवीर की दौड़ का कमाल, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत लहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अतरौली के गांव सिरसा निवासी एथलीट गुलवीर सिंह से अलीगढ़ ही नहीं बल्कि देश की जनता को एशियन गेम्स में पदक जीतने की जो उम्मीद लगी थी, वो शुक्रवार को पूरी हो गई। गुलवीर ने 10 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है। उन्होंने यह दौड़ 28:29.38 मिनट में पूरी कर यह सफलता हासिल की।

अलीगढ़ की माटी के इस लाल ने जापान की धरती पर भारत का सिर एक बार फिर ऊंचा कर दिया। इससे पहले वर्ष 2022 में चीन के हांगझू में हुए एशियन गेम्स में गुलवीर ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। अब ये 26 सितंबर को 5000 मीटर दौड़ और 27 सितंबर को 1500 मीटर दौड़ में भी भारत को पदक जिताने का प्रयास करेंगे।

गुलवीर के गांव सिरसा में पदक जीतने की खुशी में जश्न का माहौल है। लोग ढोल-नगाड़े बजाकर डांस कर रहे हैं। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है, गुलवीर ने कमाल कर दिया। गुलवीर सिंह ने कामनवेल्थ गेम्स में 10 हजार मीटर रेस में रजत पदक भारत को दिलाया था।

ऐसा करने वाले ये इस स्पर्धा में देश को पदक दिलाने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने थे। इसके अलावा 5000 मीटर रेस स्पर्धा में कांस्य के रूप में दूसरा पदक भारत की झोली में डाला था। कामनवेल्थ गेम्स में दो पदक जीत इस अंतरराष्ट्रीय एथलीट ने देशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया था।