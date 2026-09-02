अलीगढ़ में महिला ने पुलिस टीम को बनाया बंधक, चार थानों की फोर्स ने घेरा घर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रोरावर थाना क्षेत्र में बुधवार को गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंची पुलिस टीम के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया। गोशाला के पीछे नई कालोनी में एक महिला ने क्राइम इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को घर के अंदर बंधक बना लिया।

पुलिसकर्मियों के काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर सूचना अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद सीओ और एसपी सिटी समेत चार थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा और घर के गेट की कुंडी तोड़कर पुलिसकर्मियों को बंधन मुक्त कराया। पुलिस टीम न्यायालय से जारी गिरफ्तारी आदेश के आधार पर एक आरोपित को पकड़ने के लिए दबिश देने गई थी। इसी दौरान महिला ने पुलिसकर्मियों को घर के अंदर रोक लिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। काफी देर तक पुलिसकर्मियों के बाहर नहीं आने पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई।

सूचना मिलते ही चार थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों की मौजूदगी में घर का गेट खोलने का प्रयास किया गया। महिला के विरोध के बीच पुलिस ने गेट की कुंडी तोड़कर अंदर फंसे क्राइम इंस्पेक्टर और दोनों सिपाहियों को बाहर निकाला।