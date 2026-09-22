अलीगढ़ में ऑटो चालक ने महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने छह घंटे में दबोचा आरोपी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। चलते ऑटो में बैठी सवारी महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और छह घंटे में आरोपी चालक और ऑटो का सुराग लगा लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महिला बेलोंन देवी मैया के दर्शन करने के बाद अपने मायके गांधी पार्क क्षेत्र में लौट रही थी। पुराना बस स्टैंड से आरोपी चालक अजय ने उसे ऑटो में सवारी के रूप में बैठाया। आरोप है कि वह महिला को महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के 12 बीघा इलाके में ले गया, जहां अपने साथी कृष्ण की मौजूदगी में उसके साथ दुष्कर्म किया।