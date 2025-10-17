अलीगढ़ में छेड़छाड़ और हमले से डरी महिला 22 दिन बाद पहुंची थाने, आपबीती सुन पुलिस वाले भी हैरान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। काम पर जा रही महिला से युवक ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर युवक वहां से भाग गया, लेकिन फिर आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के घर में घुसकर उसके परिवार को लाठियों से पीटा। इस घटना से सहमी महिला ने 22 दिन बाद हिम्मत दिखाकर मुकदमा पंजीकृत कराया है।

पीड़िता देहलीगेट थाना क्षेत्र की रहने वालीं हैं। मुकदमे में बताया कि वह एक कारखाने में काम करती हैं। बीते 29 अक्टूबर को अपने बेटे के साथ कारखाने में काम करने जा रही थीं। रास्ते मे इंद्रानगर निवासी आरोपित सोनू अपनी बाइक पर आया और उसे रोक लिया। उसपर संबन्ध बनाने का दबाव बनाते हुए छेड़छाड़ करने लगा।

उसकी अश्लील हरकत से परेशान होकर उसने विरोध किया तो आरोपित गालीगलौच करने लगा। बेटे के शोर मचाने पर आसपास के लोग आए तो आरोपित भाग गया। तमंचा व लाठियां लेकर आरोपित अपने भतीजे व सोमेश के साथ घर आ गया और उसने घर मे मौजूद महिला के परिवार वालों को पीटा।