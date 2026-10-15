अलीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, बादलों ने रोकी धूप; ठंडी हवा ने लुढ़काया तापमान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाए रहे और तेज ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया। धूप नहीं निकलने के कारण लोगों को ठंडक का अहसास हुआ। अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी।

दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। तेज ठंडी हवाओं के चलते वातावरण में ठंडक बढ़ गई। सामान्य दिनों की अपेक्षा मौसम में आए बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई दिया। अक्टूबर के मध्य में मौसम के इस बदले मिजाज से सर्दी की आहट महसूस होने लगी है।