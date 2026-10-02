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अलीगढ़ में गांधी आई अस्पताल के बाहर ठेले हटाने पर भड़के दुकानदार, परिवार संग किया प्रदर्शन

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 10:33 AM (IST)

अलीगढ़ में गांधी आई अस्पताल के बाहर से ठेले हटाए जाने के विरोध में पटरी दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने ...और पढ़ें

अलीगढ़ में शुक्रवार को धरने पर बैठे स्ट्रीट वेंडर्स।

अलीगढ़ में शुक्रवार को धरने पर बैठे स्ट्रीट वेंडर्स।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गांधी आई अस्पताल के बाहर सड़क किनारे से ठेले और दुकानें हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को पटरी दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। फुटपाथ लघु व्यापार मंडल के बैनर तले रेड़ी-ढकेल संचालकों ने धरना-प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी रोजी-रोटी का हवाला दिया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रेड़ी-ढकेल संचालक शामिल हुए। उनका कहना था कि सड़क किनारे ठेले लगाकर वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ठेले और दुकानें हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए

इस दौरान महिलाएं और बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल रहे। फुटपाथ लघु व्यापार मंडल के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में दुकानदारों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। उनका कहना था कि रोजगार प्रभावित होने से परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।