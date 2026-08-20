अलीगढ़: सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराओ अभियान, तनाव को देखते हुए एसएसपी ने किया पैदल मार्च

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगला पटवारी मार्ग स्थित बेशकीमती जमीन को नगर निगम द्वारा दिन में अपने कब्जे में लेने के बाद देर शाम एसएसपी नीरज कुमार जादौन पूरे दलबल के साथ इलाके में पैदल मार्च पर निकले। शमशाद चौराहे से सेंटेनरी गेट, पुरानी चुंगी पुल, नगला पटवारी होते हुए मंजूरगढ़ी मोड़ तक पुलिस ने पैदल गश्त की।

मिश्रित आबादी और संवेदनशील इलाकों में एसएसपी की मौजूदगी ने सुरक्षा व्यवस्था का संदेश दिया। पुलिस का साफ संदेश रहा कि शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ने बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रुककर लोगों से संवाद किया और सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करते हुए सतर्क और सजग रहने की अपील की। महिला पुलिसकर्मियों ने बाजारों में महिलाओं से बातचीत कर उनकी सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं और पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।

एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को मुख्य मार्गों, चौराहों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखने के साथ नियमित पैदल गश्त बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।