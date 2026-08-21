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अलीगढ़ SSP ने सुबह-सुबह परखा अनुशासन, पुलिसकर्मियों से कराया टर्नआउट; लाइन का निरीक्षण

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 09:41 AM (IST)

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने अलीगढ़ की नवीन रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के टर्नआउट और अनुशासन को परखा, साथ ही पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए।

अलीगढ़ पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेते एसएसपी नीरज जादौन।

अलीगढ़ पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेते एसएसपी नीरज जादौन।

HighLights

  1. पुलिसकर्मियों के टर्नआउट और अनुशासन का निरीक्षण किया।

  2. पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने शुक्रवार को नवीन रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के टर्नआउट और अनुशासन को परखा। बेहतर टर्नआउट और अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

परेड में जिले के विभिन्न थानों, कार्यालयों, शाखाओं और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी शामिल हुए। परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद आदेश कक्ष में संबंधित पुलिसकर्मियों का अर्दली रूम लिया गया। एसएसपी ने विभिन्न गारद के रजिस्टरों की जांच की। कमांडरों को निर्देशित किया

विभिन्न पत्रावलियों और गारद रजिस्टरों को देखते हुए लंबित पत्रावलियों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।