अलीगढ़ में पिता से विवाद के बाद बेटे ने की हवाई फायरिंग, पुलिस पर भी चलाई गोली
अलीगढ़ के विष्णुपुरी-बेला मार्ग पर पिता-पुत्र के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब बेटे ने घर में हंगामा करने के बाद हवाई फायरिंग की।
HighLights
अलीगढ़ में पिता-पुत्र के विवाद में बेटे ने की फायरिंग।
आरोपी बेटे ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी चलाई गोली।
नशे के आदी बेटे ने घर में तोड़फोड़ कर हंगामा किया।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइन क्षेत्र के विष्णुपुरी-बेला मार्ग पर रविवार शाम पिता-पुत्र के बीच चल रहा विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। चार दिन से पिता के साथ मारपीट करने के आरोपित बेटे ने रविवार शाम घर में जमकर हंगामा किया और सामान इधर-उधर फेंक दिया।
शोर सुनकर मोहल्ले के लोग समझाने पहुंचे तो आरोपित छत पर चढ़ गया और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इससे क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।
सेवानिवृत्त दारोगा राजेश गुप्ता के दो बेटे हिमांशु और अभिषेक हैं। राजेश गुप्ता का नोएडा में भी मकान है। परिवार कभी नोएडा तो कभी अलीगढ़ में रहता है। पिछले चार-पांच दिन से पूरा परिवार अलीगढ़ में था।
बताया जा रहा है कि छोटे बेटे अभिषेक का पिता से अक्सर विवाद होता है और वह मारपीट भी कर चुका है। राजेश गुप्ता की पत्नी का निधन हो चुका है। अभिषेक के नशे का आदी होने की बात भी सामने आ रही है।
रविवार शाम विवाद बढ़ने के बाद उसने घर में तोड़फोड़ और हंगामा किया तथा बाद में छत पर चढ़कर फायरिंग कर दी। सीओ सिविल लाइन सर्वम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर हैं। आरोपित को समझाने का प्रयास चल रहा है।
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