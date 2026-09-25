अलीगढ़ में रहेंगे स्कूल बंद, भारी बारिश को लेकर आया अलर्ट; डीएम का है ये आदेश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले में मौसम की स्थिति और भीषण बारिश के अलर्ट पर जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे।

यह आदेश जिले में संचालित परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।