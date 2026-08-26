अलीगढ़: दो महीने बाद होना तय थी शादी, प्रेमी भगा ले गया युवती; शादी के जेवर भी ले उड़े
अलीगढ़ में शादी की तैयारियों के बीच एक युवती अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई है। युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि युवक उसे डरा-धमकाकर ले गया और घर से शादी के जेवर व नकदी भी गायब हैं।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शादी की तैयारियों के बीच एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। करीब दो माह बाद होनी थी। आरोप है कि मथुरा रोड स्थित मंदिर से एक युवक डरा-धमकाकर युवती को अपने साथ ले गया। शादी के लिए घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, 50 हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज भी गायब मिले। युवती के पिता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
सासनी गेट क्षेत्र निवासी युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 15 अगस्त की शाम करीब चार बजे अपनी मां के साथ मथुरा रोड स्थित बांके बिहारी मंदिर गई थी। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद कृष्णा विहार निवासी दीपांशु युवती को डरा-धमकाकर अपने साथ ले गया। दीपांशु को पहले भी उनके घर के आसपास देखा गया था।
पिता ने तहरीर में बताया कि बेटी का रिश्ता तय हो चुका था और करीब दो माह बाद उसकी शादी होनी थी। शादी के लिए तैयार कराए गए करीब दो तोले के सोने के कान के कुंडल, एक तोला सोने की अंगूठी, दो तोले की सोने की गले की लर और करीब ढाई सौ ग्राम चांदी की तोड़ियां-पाजेब घर में रखी थीं। इसके अलावा शादी के लिए रखे 50 हजार रुपये भी थे।
युवती के लापता होने के बाद ये सामान घर से गायब मिला। उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी नहीं मिला। पिता ने आरोप लगाया है कि दीपांशु और उसके कुछ अज्ञात साथियों ने यह सामान घर से निकलवाकर ले लिया।
यह भी आरोप लगाया कि युवती करीब 15 वर्ष की उम्र से ही दीपांशु के संपर्क में थी और वह उसे ब्लैकमेल कर मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। एसओ सासनी गेट ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है।