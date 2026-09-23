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अलीगढ़: सपा के PDA सम्मेलन में खाली रह गईं कुर्सियां, मुख्य अतिथि के इंतजार में खिसकी भीड़

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Wed, 23 Sep 2026 03:52 PM (IST)

अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पीडीए संवाद सम्मेलन में मुख्य अतिथि के देर से पहुंचने के कारण कई कुर्सियां खाली ...और पढ़ें

आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल का स्वागत करते कार्यकर्ता। दूसरे फोटो में ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी दिख रही हैं।

आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल का स्वागत करते कार्यकर्ता। दूसरे फोटो में ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी दिख रही हैं।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। समाजवादी पार्टी के कोल विधानसभा क्षेत्र के पीडीए संवाद सम्मेलन में बुधवार को मुख्य अतिथि के देर से पहुंचने के कारण कार्यक्रम स्थल पर दोपहर तक कई कुर्सियां खाली नजर आईं।

तस्वीर महल स्थित सपा महानगर कैंप कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन को लेकर आयोजकों का दावा था कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हो गई थी और उस समय पूरा परिसर लोगों से खचाखच भरा था। हालांकि, मुख्य अतिथि आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल करीब तीन घंटे की देरी से पहुंचे

उनके पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल से जा चुके थे। सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार कोल विधानसभा क्षेत्र के पीडीए संवाद सम्मेलन में राकेश सिंह बघेल मुख्य अतिथि थे।

कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पीडीए संवाद के तहत पार्टी की नीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सुबह भीड़, दोपहर में कई कुर्सियां खाली

आयोजकों के मुताबिक, सुबह कार्यक्रम शुरू होने के दौरान महानगर कैंप कार्यालय का परिसर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भरा हुआ था। सम्मेलन में शहर और कोल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यक्रम आगे बढ़ने के साथ मुख्य अतिथि के आने का इंतजार किया जाता रहा

दोपहर करीब दो बजे कार्यक्रम स्थल पर कई कुर्सियां खाली दिखाई दीं। आयोजकों के अनुसार, मुख्य अतिथि के आने में देरी होने के कारण कार्यक्रम में पहुंचे कई लोग वापस लौट गए। इसके चलते बाद के समय में कार्यक्रम स्थल पर शुरुआती समय जैसी भीड़ नहीं रही।

मुख्य अतिथि के पहुंचने पर हुआ संवाद

आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल के पहुंचने के बाद सम्मेलन की गतिविधियां आगे बढ़ीं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ संवाद किया।

सम्मेलन में पीडीए से जुड़े मुद्दों और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम को लेकर सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी समेत पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।