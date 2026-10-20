अलीगढ़ के संघ स्वयंसेवकों का पथ संचलन, गणवेश में निकले तो सड़कों पर दिखी कदमताल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत विजयादशमी पर मंगलवार को महानगर में 36 स्थानों से पथ संचलन निकाला जा रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वयंसेवकों ने गणवेश तैयार कर लिए हैं। विभिन्न संघ स्थानों पर ध्वज, पोल, पुष्प और चित्रों की व्यवस्था की गई है। संचलन मार्ग भी तय कर लिए गए हैं।

कई स्थानों पर स्वागत के लिए तोरणद्वार बनाए गए हैं। एचबी इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर खैर रोड और आइटीआइ परिसर समेत विभिन्न स्थानों से कार्यक्रम शुरू होंगे। इससे पहले सोमवार को विवेकानंद नगर के विकास लोक बस्ती में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं संघ के विभाग सह प्रचार प्रमुख राज नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी। शताब्दी वर्ष में राष्ट्रसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का संकल्प और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में अराजकता और अस्थिरता का माहौल है, जबकि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

देश के उत्सव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। स्वयंसेवकों को मां भारती की सेवा करते हुए राष्ट्र को सशक्त बनाने में योगदान देना चाहिए। नगर संघचालक कैप्टन राजेश ने एकजुटता और संघ से जुड़े रहने को स्वयंसेवकों की सबसे बड़ी ताकत बताया।