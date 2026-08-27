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अलीगढ़: CISF जवान की ट्रेन हादसे में मौत, देनी थी दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Thu, 27 Aug 2026 11:48 AM (IST)

अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक ट्रेन हादसे में सीआईएसएफ जवान विवेक डागुर (23) की मौत हो गई। वह दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ओडिशा से अपने घर लौट रहे थे।

अलीगढ़ जंक्शन पर गुरुवार सुबह हादसे का शिकार हुए जवान विवेक डागुर का फाइल फोटो।

अलीगढ़ जंक्शन पर गुरुवार सुबह हादसे का शिकार हुए जवान विवेक डागुर का फाइल फोटो।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर निवासी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवान विवेक डागुर (23) की गुरुवार सुबह अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में मौत हो गई। विवेक ओडिशा में सीआइएसएफ में तैनात थे और दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए घर आ रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेन से उतरते समय हादसा हुआ।

विवेक डागुर पुत्र गुलवीर डागुर दो भाइयों में बड़े थे। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा देने के लिए घर लौट रहे थे। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय वह हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

परिवार में विवेक के छोटे भाई अभिषेक डागुर भी करीब छह माह पहले सीआइएसएफ में भर्ती हुए हैं। वह वर्तमान में चेन्नई में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भाई के हादसे की जानकारी से अनजान अभिषेक गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। स्वजन को भी घटना की जानकारी दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। विवेक की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही गांव के जवान जितेंद्र शर्मा की विमान हादसे में मौत हुई थी। ग्रामीण उस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि अब विवेक डागुर की ट्रेन हादसे में मौत की खबर ने पूरे गांव को फिर झकझोर दिया है।