अलीगढ़ संपत्ति कर: एकमुश्त समाधान योजना से पाएं ब्याज माफी का लाभ, पहले ही जमा कर दिया तो न करें आवेदन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम में गृहकर, जलकर, ड्रेनेज कर (संपत्ति कर) जमा करने में अब 14 नवंबर तक एक मुश्त समाधान योजना का लाभ जनता को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपनी बकाया राशि को अधिकतम तीन किश्तों में जमा कर सकते हैं।

एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर ब्याज या सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। मगर जो उपभोक्ता 15 अगस्त से पहले अपना संपत्ति कर जमा कर चुके हैं, उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कोई राशि वापस करने का प्रविधान नहीं है।

अव्यवस्थाएं लोगों को परेशान करती हैं फिर चाहें वह नगर निगम की हों या किसी अन्य विभाग की। मगर यह पहला मौका है जब नगर निगम की अव्यवस्था जनता के लिए लाभकारी साबित हो रही है। नगर निगम ने जोड़कर भेजा था बिल नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष संपत्तिकर के बिल बांटे थे। इसमें जल मूल्य और जलकर दोनों जोड़कर भेज दिए, जबकि जिनके पास पानी का कनेक्शन नहीं है उनको जलमूल्य नहीं देना होता है।