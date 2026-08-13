अलीगढ़: दिल्ली से लौटते पुलिसकर्मियों की कार गाजियाबाद में हादसे का शिकार, सब इंस्पेक्टर की मौत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली से सरकारी कार्य पूरा कर लौट रहे मडराक थाने के पुलिसकर्मियों की कार लालकुआं, गाजियाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार और आरक्षी ऋतिक घायल हो गए। मुख्य आरक्षी की हालत सामान्य है, जबकि आरक्षी ऋतिक का यशोदा अस्पताल में उपचार चल रहा है।

दुर्घटना के बाद उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक लाया गया। यहां अलीगढ़ के एसएसपी और गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें शोक सलामी दी। पुलिस अधिकारियों ने दिवंगत उपनिरीक्षक को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को सांत्वना दी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।