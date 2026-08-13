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    अलीगढ़: दिल्ली से लौटते पुलिसकर्मियों की कार गाजियाबाद में हादसे का शिकार, सब इंस्पेक्टर की मौत

    By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:29 PM (IST)

    दिल्ली से सरकारी कार्य पूरा कर लौट रहे अलीगढ़ के मडराक थाने के पुलिसकर्मियों की कार गाजियाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उपनिरीक्षक उपेंद् ...और पढ़ें

    गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में घायल आरक्षी के परिवारीजन।

    गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में घायल आरक्षी के परिवारीजन।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली से सरकारी कार्य पूरा कर लौट रहे मडराक थाने के पुलिसकर्मियों की कार लालकुआं, गाजियाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार और आरक्षी ऋतिक घायल हो गए। मुख्य आरक्षी की हालत सामान्य है, जबकि आरक्षी ऋतिक का यशोदा अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    दुर्घटना के बाद उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक लाया गया। यहां अलीगढ़ के एसएसपी और गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें शोक सलामी दी। पुलिस अधिकारियों ने दिवंगत उपनिरीक्षक को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को सांत्वना दी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया

    एसएसपी ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचकर घायल आरक्षी ऋतिक का हालचाल भी जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उसकी स्थिति की जानकारी लेते हुए बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद अलीगढ़ पुलिस विभाग में शोक का माहौल है।