नंगे पैर थाने पहुंचे बच्चों को इंस्पेक्टर ने पहनवाईं चप्पलें, अलीगढ़ की खैर कोतवाली में आया अजब मामला

संवाद सूत्र, खैर (अलीगढ़)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से एक बेहद भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपने छह छोटे-छोटे नाती पोतों को लेकर न्याय की गुहार लगाने सीधे खैर कोतवाली पहुंच गईं। सभी बच्चे नंगे पैर आए थे। यह देख पहले तो इंस्पेक्टर ने उनके लिए चप्पलों का बंदोबस्त कराया, उसके बाद पीड़ा दूर करने का भरोसा दिया।

गांव नगला बीधा में रहने वाली तीन बुजुर्ग महिलाओं में सास शारदा देवी, चचिया सास केला देवी और एक अन्य बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके परिवार में पहले से ही कुछ विवाद चल रहा था। तीनों महिलाऐं पशुओं के लिए खेत पर चारा लेने गई थीं, तभी पीछे से उनकी दोनों बहुओं के मायके वाले आए और उन्हें अपने साथ ले गए।

जब बुजुर्ग महिलाएं चारा लेकर घर लौटीं, तो बहुओं को न पाकर और बच्चों को भूखे प्यासे रोते देख हैरान रह गईं। काफी खोजबीन के बाद जब पता चला कि मायके वाले बहुओं को ले गए हैं तो इन बुजुर्ग महिलाओं ने बच्चों को संभाल न पाने की लाचारी में खैर कोतवाली का रुख किया। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने तीनों वृद्ध महिलाओं की समस्या सुनी तो उनका दिल पसीज गया।

उन्होंने देखा कि साथ आए छह मासूम बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और वे नंगे पैर थाने पहुंचे थे। इस दृश्य को देखकर इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी जेब से रूपये निकाले और बच्चों को चप्पल खरीदने के लिए दिए। उन्होंने पहले बच्चों के पैरों में चप्पल पहनाने की बात कही और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।