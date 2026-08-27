अलीगढ़: अनियंत्रित डग्गेमार ईको वैन डिवाइडर से टकराकर पलटी, दंपत्ति समेत पांच घायल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पल क्षेत्र के गांव कुराना स्थित डीआरजी कॉलेज के पास बुधवार शाम करीब पांच बजे सवारियों से भरी डग्गेमार ईको अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति, उनके दो मासूम बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने पलटी ईको से घायलों को बाहर निकाला और जट्टारी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

कासगंज जिले के गांव बादमपुर निवासी हरकेश (23) अपनी पत्नी गीता और चार वर्षीय बेटे ध्रुव व तीन वर्षीय बेटे जय के साथ रक्षाबंधन पर्व पर भिवाड़ी से गांव लौट रहा था। ईको में अन्य सवारियां भी मौजूद थीं। कुराना गांव के पास पहुंचते ही ईको अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में हरकेश, गीता, दोनों बच्चे और इको सवार ज्ञानप्रकाश घायल हो गए।

हरकेश का आरोप है कि ईको चालक नशे में वाहन चला रहा था। उसके अनुसार ईको में करीब 15 यात्री सवार थे और वाहन पलवल से अलीगढ़ की ओर जा रहा था। हादसे के बाद चालक ईको को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।