अलीगढ़: नौकरी का झांसा देकर खाते खुलवाए और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड को बेच दिए, 97 खातों में ठगी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों के आधार और पैन कार्ड हासिल कर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाने वाले गिरोह का बन्नादेवी पुलिस, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

जांच में अब तक 97 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें महज दो माह में करीब 15 करोड़ रुपये का लेनदेन सामने आया है। इनमें 67 साइबर फ्राड की शिकायतें भी मिली हैं। गिरोह ने 21 से अधिक जीएसटी फर्म के दस्तावेज भी मिले हैं। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बुधवार को मीडिया को बताया कि गिरोह का सरगना गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र निवासी दिव्यांश कुमार है। सात साल वह दुबई में रह चुका है।

जहां वह साइबर ठग गुजरात के रहने वाले मैसी के संपर्क आया। भारत लौटने के बाद उसने अपना गिरोह तैयार किया। उसी गिरोह में क्वार्सी क्षेत्र के ज्वालापुरी गली नंबर एक निवासी मनोज है। उसने रोरावर के सरस्वती विहार निवासी आराधना भंडारी से नौकरी दिलाने के नाम पर उससे आधार और पैन कार्ड लेकर उनके नाम पर विभिन्न बैंकों में पांच फर्जी खाते खोल दिए गए।

महिला को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बन्नादेवी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। जांच में पता चला कि महिला के एक खाते में महज 10 दिन में करीब 18 से 20 लाख रुपये का लेनदेन हुआ। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य लोगों को 10 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ रुपये तक की नौकरी दिलाने का लालच देते थे।

इसके बाद आधार और पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज लेकर उनके नाम पर सेविंग, करंट, जीएसटी और एमएसएमई खाते खुलवाए जाते थे। खाते खुलने के बाद इन्हें दुबई में बैठे गिरोह के मास्टरमाइंड को बेच देते थे। नौकरी के नाम पर लिए दस्तावेज, खुलवा दिए पांच बैंक खाते मुकदमा दर्ज कराने वाली आराधना भंडारी के अनुसार, वह 20 जून को अचलताल स्थित अथर्व प्लाईवुड कार्यालय में नौकरी के लिए गई थीं। वहां मनोज ने उन्हें एक्सेल पर काम करने की बात कहकर नौकरी पर रख लिया। इसी दौरान उनसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति ले ली गई। कुछ दिन बाद कार्यालय लोहिया नगर स्थानांतरित हो गया।

आरोप है कि मनोज ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अलग-अलग बैंकों में उनके नाम से पांच खाते खुलवा दिए। आराधना के अनुसार, आरोपितों ने उनके नाम से एक फर्जी फर्म का पंजीकरण कराने के साथ जीएसटी और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। इतना ही नहीं, मनोज और उसके साथी ने उनसे दो ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर भी करा लिए।

जब सिटी यूनियन बैंक में खुले उनके खाते से करीब 18 लाख रुपये का लेनदेन होने की जानकारी मिली तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद उन्होंने बन्नादेवी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में मामला बड़ा निकला और फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा हुआ।

20 फर्जी आधार और छह पैन बरामद गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से 20 कूटरचित आधार कार्ड, छह पैन कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, सात चेकबुक, 21 जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र, 14 मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीपीयू और बैंक पासबुक बरामद हुई हैं। इसके अलावा अलग-अलग लोगों के नाम से खुले बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, आठ स्टाम्प रेंट एग्रीमेंट, एक ड्राइविंग लाइसेंस, डायरी और अन्य कूटरचित दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने दो लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। ये आरोपित हुए गिरफ्तार पुलिस ने ज्वालापुरी निवासी मनोज, गाजियाबाद निवासी दिव्यांश कुमार तथा गुजरात के भुज-कच्छ निवासी नीरव के अलावा कायमगंज फर्रुखाबाद निवासी रितिक, मोहित, अनुराग और सुंदरम को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल अन्य लोगों और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड की भूमिका की भी जांच की जा रही है।