Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अलीगढ़: सांसद सतीश गौतम को नोटिस, परिवार बोला...धमकाने को चलवाईं घर पर गोलियां

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 08:44 PM (IST)

अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम से जुड़े मामले में न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी कर मूल पत्रावली तलब की है। शिकायतकर्ता केशव देव गौतम ने सांसद पर धमकाने और घर पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है, अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम।

अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम।

HighLights

  1. सांसद सतीश गौतम को न्यायालय ने नोटिस जारी किया।

  2. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सांसद सतीश गौतम से जुड़े मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष एमपी-एमएलए पॉक्सो न्यायालय प्रथम में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी करते हुए मामले की मूल पत्रावली तलब की है। मामले में अगली सुनवाई अब 18 सितंबर 2026 को होगी।

मामले में शिकायतकर्ता पंडित केशव देव गौतम की ओर से आरोप लगाया गया है कि 3 और 4 अक्टूबर 2023 को सांसद सतीश गौतम की ओर से उन्हें डराने-धमकाने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था। आरोप है कि इसके बाद 2 नवंबर 2023 को उनके घर पर शूटरों से गोली चलवाई गई। इस घटना में वह और उनके परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले को लेकर न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में 25 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सांसद को नोटिस जारी करने के साथ मूल पत्रावली तलब की है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है।

पंडित केशव देव गौतम पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, अलीगढ़ तथा भ्रष्टाचार विरोधी सेना एवं राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मामले में लगाए गए आरोपों पर सांसद पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। न्यायालय की आगामी सुनवाई में मामले की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।