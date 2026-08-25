अलीगढ़: सांसद सतीश गौतम को नोटिस, परिवार बोला...धमकाने को चलवाईं घर पर गोलियां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सांसद सतीश गौतम से जुड़े मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष एमपी-एमएलए पॉक्सो न्यायालय प्रथम में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी करते हुए मामले की मूल पत्रावली तलब की है। मामले में अगली सुनवाई अब 18 सितंबर 2026 को होगी।

मामले में शिकायतकर्ता पंडित केशव देव गौतम की ओर से आरोप लगाया गया है कि 3 और 4 अक्टूबर 2023 को सांसद सतीश गौतम की ओर से उन्हें डराने-धमकाने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था। आरोप है कि इसके बाद 2 नवंबर 2023 को उनके घर पर शूटरों से गोली चलवाई गई। इस घटना में वह और उनके परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले को लेकर न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में 25 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सांसद को नोटिस जारी करने के साथ मूल पत्रावली तलब की है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है।