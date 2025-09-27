Language
    घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

    By Santosh Sharma Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:18 PM (IST)

    अलीगढ़ के इगलास में 2020 में एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने पीतम सिंह नामक दोषी को चार साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के घर में घुसकर उसने छेड़छाड़ की थी जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

    किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । इगलास क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    घटना चार फरवरी 2020 को दोपहर तीन बजे हुई थी। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार इगलास थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 साल की किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी घर पर अकेली थी।

    घर में घुस कर की छेड़छाड़

    गांव का पीतम सिंह घर में घुस आया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर किशोरी की छोटी बहन आई, जिस पर आरोपी धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीतम के खिलाफ चार्जशीट लगाई। सत्र परीक्षण के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।