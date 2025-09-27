घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । इगलास क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना चार फरवरी 2020 को दोपहर तीन बजे हुई थी। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार इगलास थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 साल की किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी घर पर अकेली थी।