अलीगढ़ में स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, 23 को मतदान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए गुरुवार को नौरंगीलाल राजकीय इंटर कालेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं। जिले में शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिले में कुल 67 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार के अनुसार, जिले में स्नातक निर्वाचन के लिए 36,864 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 7,047 मतदाता पंजीकृत हैं। इस तरह दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 43,911 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्नातक निर्वाचन के लिए 37 मुख्य और 11 सहायक मतदेय स्थल समेत कुल 48 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन के लिए 19 मुख्य मतदेय स्थल बनाए गए हैं।