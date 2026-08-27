न दुकान और ना ही आढ़त, खाते में 11.55 करोड़ का लेने; अलीगढ़ का मामला वित्त मंत्रालय तक पहुंचा

संवाद सूत्र, अतरौली (अलीगढ़)। मंडी से कृषि जिंसों की खरीद-फरोख्त का अनुमति पत्र लेकर 49 लाख रुपये सालाना कारोबार दर्शाने वाली फर्म के खाते में करीब छह माह में 11.55 करोड़ रुपये का लेनदेन हो गया। फर्म ने न तो मंडी में कोई व्यापार किया और न ही उसकी कोई दुकान आवंटित है।

इसके बावजूद खाते में बड़ी रकम का लेनदेन हुआ। पुलिस ने फर्म संचालक शन्नो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब मीट कारखाने से हुए भुगतान और दोनों फर्मों के जीएसटी रिकार्ड की जांच कर रही है।

अतरौली के मुहल्ला कस्सावान निवासी शकील की अल सना ट्रेडर्स नाम से फर्म है। वह गांव-देहात से भैंस खरीदकर अलीगढ़ स्थित अलाना मीट फैक्ट्री को बेचता था। फैक्ट्री से मिलने वाला भुगतान अपनी फर्म के खाते में लेने के बजाय पत्नी शन्नो की फर्म शन्नो ट्रेडर्स के खाते में मंगाया जाता था। एक्सिस बैंक में शन्नो ट्रेडर्स के नाम से करंट खाता खोलने के लिए धनीपुर मंडी का अनुमति पत्र लगाया गया था।

इसमें कृषि जिंसों की खरीद-फरोख्त और सालाना कारोबार 49 लाख रुपये दर्शाया गया था। पांच जून 2024 से 21 दिसंबर 2024 के बीच इस खाते में 11 करोड़ 55 लाख रुपये जमा हुए। इनमें अकेले अल सना ट्रेडर्स से 10 करोड़ 24 लाख रुपये आने की बात जांच में सामने आई है। जनवरी 2025 में खाते में अचानक बड़ी रकम का लेनदेन देखकर बैंक अधिकारियों को संदेह हुआ।

बैंक की ओर से संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। वहां से शिकायत वित्त मंत्रालय तक पहुंची। मामले की जांच और कार्रवाई के लिए इसे पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भेजा गया। इसके बाद अतरौली थाने के उपनिरीक्षक विवेक सेंगर ने जांच शुरू की। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि उपनिरीक्षक विवेक सेंगर की ओर से शन्नो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

मंडी में न दुकान मिली, न कटी पर्ची जांच के दौरान पुलिस ने मंडी परिषद से फर्म का सत्यापन कराया। 15 फरवरी 2025 को धनीपुर मंडी सचिव की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि शन्नो ट्रेडर्स ने मंडी में कभी कारोबार नहीं किया। फर्म के नाम कोई दुकान आवंटित नहीं है, न कोई मंडी पर्ची कटी और न ही कोई शुल्क जमा किया गया।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में शन्नो ने बताया कि वह पति के साथ बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज और हाथरस से पशु खरीदकर अलाना मीट फैक्ट्री में बेचते थे। फैक्ट्री से भुगतान शकील के खाते में आता था, जिसे बाद में वह अपनी पत्नी के खाते में भेज देता था।

जांच में रामघाट रोड स्थित मानसरोवर कालोनी निवासी कृष्ण कुमार गौड़ की फर्म खाटू श्याम ट्रेडर्स से भी शन्नो ट्रेडर्स के खाते में करीब 50 लाख रुपये आने की बात सामने आई है। यह रकम कृष्ण कुमार और उनकी मां लज्जा देवी के खातों से भेजी गई थी।

पत्नी ने यह कारण बताया बैंक को बड़ा व्यापारी दिखाने के लिए बड़ा लेनदेन किया गया। मुकदमे के अनुसार कारोबारी की पत्नी शन्नों ने बताया कि उसके पति बैंक से लोन लेना चाहते थे। इसलिए उसके खाते की सिविल अच्छी करना चाहते थे। इसके चलते उसके ही खाते से लेनदेने करते थे।

इसलिए की गई हेरीफेरी अगर वही पैसा सीधे अल सना में रहता तो पूरा टैक्स और हिसाब वहीं लगता। इसलिए 10.24 करोड़ रुपये पत्नी के शन्नो ट्रेडर्स के खाते में डाल दिया, जो कागज पर कृषि जिंस का व्यापारी है। इससे मीट का पैसा कृषि व्यापार का पैसा लगने लगा।

इन धारा में मुकदमा और सजा का प्रविधान मंडी रजिस्ट्रेशन सिर्फ बैंक खाता खोलने और पैसा घुमाने के लिए लिया गया था।इसी को FIR में प्रथम दृष्टया वित्तीय धोखाधड़ी लिखा गया है। 336(3) / 467 कूटरचित दस्तावेज की धारा है। 318(4)/ 420 धोखाधड़ी की धारा है। इसमें सात साल तक कैद का प्रविधान है। 40(2) / 471 - फर्जी कागज को असली बताकर इस्तेमाल करने की सजा है। इसमें तीन साल तक कैद का प्रविधान है।

तीन बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस मीट फैक्ट्री से भुगतानः - शकील की फर्म अल सना ट्रेडर्स को फैक्ट्री से कितना पैसा मिला और वह सीधे पत्नी की फर्म में क्यों भेजा गया।

खाटू श्याम ट्रेडर्स का 50 लाखः कृष्ण कुमार गौड़ ने 50 लाख क्यों भेजा, यह उधारी है या उसी खेल का हिस्सा है।

बैंक और जीएसटी रिकार्डः दोनों फर्मों का साल भर का टर्नओवर कितना है और टैक्स कहां जमा हुआ।