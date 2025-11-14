फर्जी आधार कार्ड बनाकर बेटा बन गया पड़ोसी युवक, आठ वर्ष तक लेता रहा Pension का लाभ

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक शातिर ने फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर खुद की वल्दियत बदल दी और आठ वर्ष तक उस वल्दियत के आधार पर पेंशन का लाभ लेता रहा। भेद खुला तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची तो सत्यता पाए जाने पर उसका वारिसान खारिज कर दिया गया।

बेटियों ने आरोपित से जब इसकी वजह जाननी चाही तो उसने अभद्रता कर दी। उसके बाद बेटियाें ने न्यायालय की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। सिविल लाइन क्षेत्र के भमोला माफी की सविता ने बताया कि वह वर्तमा में हरियाणा फरीदाबाद के सारन जवाहर कालोनी में रहती हैं। मुकदमे में बताया कि उनके पिता का नाम डोरी लाल है और उनके तीन बेटियां हैं। इनमें उनके अलावा रानी राजपूत और शीतल राजपूत हैं। उनका कोई बेटा नहीं है।

उनके पड़ोसी विपिन ने खुद को दस्तावेजों में उनका डोरी लाल का भाई दर्शाकर फर्जी तरीके से दो आधार कार्ड बनवाए थे। इनमें एक में जन्मतिथि 1997 व दूसरे में 1999 दर्ज कराई थी। इसके अलावा आरोपित ने कक्षा पांच व नौ की फर्जी टीसी बनवाई। उसी के आधार पर उसने खुद के नाम के आगे उनके पिता की वल्दीयत दर्ज करा ली।

इन दस्तावेजों के आधार पर वह वर्ष 2016 से 2024 तक पैंशन लेता रहा और वारिसान भी बनवा लिया। जानकारी मिलने पर डीएम से शिकायत की तो उन्होंने जांच कराई। गांव से सच पता चलने के बाद आधार पर वारिसान खारिज कर दिया गया। अब जब बीती 15 सितंबर को उससे ऐसा करने के लिए पूछा गया तो आरोपित ने धमकाया और गाली गलौज की।