अलीगढ़ भुजपुरा में शराब विवाद बना मौत का कारण, चाकू से गला रेतकर युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टिर्री में बैठकर साथ-साथ शराब पी रहे दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। एक युवक ने दूसरे की गर्दन पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक जमीन पर गिर पड़ा।

आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले आरोपित फरार हो गया। पुलिस घायल को जेएन मेडिकल कालेज लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सनसनीखेज वारदात शनिवार रात कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा में हुई। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

यह है पूरा मामला भुजपुरा की ठाकुर वाली गली निवासी अयूब का साला जावेद कई साल से उसके साथ रह रहा था। उसकी पत्नी और चार बच्चे जीवनगढ़ में रहते हैं। जावेद के भाई आदिल ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे जावेद नाज पब्लिक स्कूल के पास क्षेत्र के ही फरदीन के साथ टिर्री में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

आरोप है कि कहासुनी के दौरान फरदीन ने जावेद पर चाकू से हमला कर दिया। उसने जावेद की गर्दन पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वारदात के बाद आसपास के लोगों ने आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से भाग निकला।