अलीगढ़ में भौंकने पर पालतू कुत्ते की गोली मारकर की हत्या, आरोपी हुआ फरार 

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पालतू कुत्ते के भौंकने पर आगबबूला हुए युवक ने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग की। विरोध करने पर गृहस्वामी के बेटे को गोली मार दी। इसके बाद कुत्ते को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

घटना के बाद आरोपित फरार हो गया। गुरुवार शाम हुई घटना के बाद पुलिस आरोपित की तलाश में लगी है। विश्वप्रताप उर्फ विस्सू ने जंगल में फार्म हाउस बना रखा है। गुरुवार शाम वह बाइक पर गांव से फार्म हाउस जा रहा था। हरिओम शर्मा के घर के बाहर पहुंचने पर उनका पालतू कुत्ता भौंकने लगा। इससे विस्सू भड़क गया और गाली देने लगा।