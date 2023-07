Aligarh: पति ने मारपीट कर बच्चों के सामने बोला तीन तलाक, पीड़िता ने कहा- न्याय नहीं मिला तो दे दूंगी जान

रोरावर क्षेत्र के अहमद नगर निवासी निदा ने तहरीर देकर बताया कि 26 अप्रैल 2013 को उसका निकाह बुलंदशहर के थाना डिबाई क्षेत्र के गांव तलवार निवासी गुलशन नवी के साथ हुआ था। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर आए दिन गाली गलौज व मारपीट करने लगे। आरोप है कि निदा को भूखा-प्यासा रखा जाता। बीमार पड़ने पर इलाज तक नहीं करवाते थे।

महिला का कहना है कि न्याय नहीं मिला तो बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेगी।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। महिला के साथ उसके पति ने दहेज के लिए मारपीट की। बच्चों के सामने ही तीन तलाक बोल दिया। महिला सात माह की गर्भवती है और चार बच्चे हैं। ऐसे में वह भीख मांगकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खि‍लाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। दस साल पहले हुआ था न‍िकाह रोरावर क्षेत्र के अहमद नगर निवासी निदा ने तहरीर देकर बताया कि 26 अप्रैल 2013 को उसका निकाह बुलंदशहर के थाना डिबाई क्षेत्र के गांव तलवार निवासी गुलशन नवी के साथ हुआ था। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर आए दिन गाली गलौज व मारपीट करने लगे। आरोप है कि निदा को भूखा-प्यासा रखा जाता। बीमार पड़ने पर इलाज तक नहीं करवाते थे। दहेज के ल‍िए द‍िया तीन तलाक प्रताड़ना से तंग आकर निदा अपने चारों बच्चों को लेकर अलीगढ़ आ गई और किराए के मकान में रहने लगी। कुछ दिन बाद गुलशन भी यहीं आकर साथ रहने लगा। छह माह पहले गुलशन ने दहेज में रुपये ना लाने के चलते उसे पीटा और तीन तलाक बोलकर चला गया। धमकी दी कि संपर्क किया तो बच्चों समेत जान से मार दूंगा। मह‍िला ने आत्‍महत्‍या की दी धमकी महिला का कहना है कि न्याय नहीं मिला तो बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेगी। रोरावर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शौहर गुलशन, ससुर गुलशेर, सास, व दो देवरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच की जा रही है।

