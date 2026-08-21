अलीगढ़: 500 करोड़ की जमीन पर अब होगी अभिलेखों की जांच, AMU ने ठोका अपना दावा
अलीगढ़ के नगला पटवारी में 500 करोड़ की जमीन को लेकर नगर निगम और एएमयू के बीच विवाद गहरा गया है। अब डीएम ने दोनों पक्षों के राजस्व अभिलेखों की जांच कराने का फैसला किया है, जब तक जांच पूरी नहीं होती, मौके पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगला पटवारी की करीब 500 करोड़ रुपये बाजार कीमत वाली 3.863 हेक्टेयर जमीन को लेकर नगर निगम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के बीच उठे विवाद में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया।
गुरुवार को नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद शुक्रवार को एएमयू के प्राॅक्टर प्रो. नवेद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अविनाश कुमार से मुलाकात की। डीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में एडीएम सिटी, एसडीएम कोल समेत संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
बैठक में तय किया गया कि अब जमीन के स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों से जुड़े पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। एएमयू और नगर निगम दोनों को नोटिस जारी कर अपने-अपने अभिलेख और दावे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही जमीन को लेकर आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। प्रशासन की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जांच पूरी होने तक मौके पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गुरुवार को कब्जे की कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद
भमोला माफी के नगला पटवारी में सुल्तान जहां हास्टल के निकट गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे नगर निगम, राजस्व, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची थी। राजस्व अभिलेखों के आधार पर करीब 3.863 हेक्टेयर भूमि की पैमाइश और सीमांकन कराया गया। नगर निगम ने इसे अपनी निहित सरकारी संपत्ति बताते हुए मौके पर बोर्ड लगाया और जमीन की तार फेंसिंग करा दी।
नगर निगम के अनुसार जमीन राजस्व अभिलेखों में ऊसर-बंजर दर्ज है और उसका बाजार मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है। सर्किल रेट के अनुसार इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई गई है। नगर निगम का दावा है कि जमीन पूर्व में एएमयू के कब्जे में थी, हालांकि मौके पर कोई स्थायी निर्माण नहीं था।
दूसरी ओर, एएमयू का कहना है कि संबंधित जमीन विश्वविद्यालय की है और उसके पास इसके समर्थन में अभिलेख मौजूद हैं। विश्वविद्यालय की ओर से यह भी कहा गया है कि जमीन के अभिलेखों में सुधार को लेकर 29 मई 2025 से एसडीएम कोल न्यायालय में वाद लंबित है।
एएमयू ने कहा, अभिलेखों से हुई छेड़छाड़
शुक्रवार की बैठक में एएमयू प्राॅक्टर प्रो. नवेद ने जमीन से जुड़े अभिलेखों को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका आरोप है कि पूर्व में तहसील स्तर पर विश्वविद्यालय के अभिलेखों से छेड़छाड़ की गई और राजस्व अभिलेखों में एएमयू का नाम हटाया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पास जमीन से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं और इन्हें जांच के दौरान प्रशासन के सामने रखा जाएगा।
राज्य सरकार ने ही 1925 में जमीन खरीद कर एएमयू की दी थी। अब एएमयू की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि जब जमीन के अभिलेखों को लेकर मामला एसडीएम न्यायालय में लंबित था और विश्वविद्यालय ने इस संबंध में वाद दायर कर रखा था, तब गुरुवार को कब्जे की कार्रवाई किस आधार पर की गई।
अब दोनों पक्षों के दस्तावेज बताएंगे, जमीन किसकी
पूरे मामले में अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल जमीन के वास्तविक स्वामित्व का है। एक ओर नगर निगम राजस्व अभिलेखों में जमीन को ऊसर-बंजर बताते हुए इसे अपनी निहित संपत्ति बता रहा है, वहीं एएमयू पुराने अभिलेखों के आधार पर इसे अपना बता रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार की बैठक के बाद प्रशासन ने तत्काल किसी पक्ष के दावे को अंतिम नहीं माना है।
अब एएमयू और नगर निगम के दस्तावेज आमने-सामने रखे जाएंगे। एसडीएम कोल के स्तर पर संबंधित अभिलेखों, आदेशों और भूमि की स्थिति का परीक्षण कर मामले का निस्तारण किया जाएगा।
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