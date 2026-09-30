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अलीगढ़ में काली नदी पर 17.75 करोड़ से बन रहा पुल, 10 गांव को मिलेगी राहत

By Surjeet Singh Edited By: Prateek Gupta
Published: Wed, 30 Sep 2026 02:04 PM (GMT+05:30)

अलीगढ़ के कौड़ियागंज क्षेत्र में काली नदी पर 17.75 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक सेतु का निर्माण ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कौड़ियागंज क्षेत्र में काली नदी पर 17.75 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सेतु का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बनने से करीब 10 गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। अभी ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है।

इसके अलावा कुछ लोग सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के बनने से बाजार, स्कूल, अस्पताल व अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना आसान हो जाएगा। छर्रा विधानसभा क्षेत्र में कौड़ियागंज नगर पंचायत के पास काली नदी पर सेतु के साथ पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जा रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग की सेतु निर्माण इकाई के परियोजना प्रबंधक ऋतिक के अनुसार शासन ने 18 मार्च 2026 को परियोजना के लिए 17.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। फिलहाल मुख्य सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

पुल बनने से किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों व मरीजों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। बरसात व बाढ़ के दौरान नदी पार करने में होने वाली परेशानी भी कम होगी। नदी के दोनों ओर बसे गांवों के बीच संपर्क बेहतर होने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।