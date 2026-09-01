अलीगढ़: दीवार फांदकर सरकारी इंटर कॉलेज में घुसे राज्यमंत्री, अव्यवस्थाएं देख जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जट्टारी में ग्रामीणों की शिकायत पर रविवार को टप्पल विकासखंड के गांव सालपुर के सरकारी इंटर कॉलेज की हकीकत देखने राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर पहुंचे लेकिन रविवार व स्कूल का अवकाश होने के कारण कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा मिला।

कर्मचारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर राज्यमंत्री ने दीवार फांदकर कॉलेज परिसर में प्रवेश किया। अंदर की स्थिति देखकर वह हैरान रह गए। कॉलेज के पांच कमरों की छत जर्जर मिली, चारदीवारी कई जगह से टूटी हुई थी और छात्रों के लिए शौचालय भी बदहाल स्थिति में मिला।

ग्रामीणों ने राज्यमंत्री को बताया कि कॉलेज की बदहाली लंबे समय से बनी हुई है। शिकायत पर निरीक्षण के दौरान गेट बंद मिलने और कर्मचारी के नहीं पहुंचने पर राज्यमंत्री ने दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश किया। परिसर में दाखिल होते ही विद्यालय की अव्यवस्थाएं सामने आ गईं।

पीछे की ओर कई कमरों की छत नहीं थी, जबकि बाकी भवन भी जर्जर हालत में मिला। चारदीवारी कई स्थानों पर टूटी थी और परिसर में ऊंची घास व झाड़ियां उगी हुई थीं। राज्यमंत्री ने मौके से ही प्रधानाचार्य और डीआईओएस को फोन कर विद्यालय की स्थिति की जानकारी दी।

उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कॉलेज को मिले बजट और उसके खर्च का पूरा हिसाब मांगा। साथ ही विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की शिक्षा से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विद्यालय की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा। 305 बच्चे, फिर भी सुविधाएं नदारद विद्यालय में कक्षा छह से 12 तक कुल 305 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। हालांकि प्रतिदिन करीब 170 से 180 विद्यार्थी ही विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय में छह शिक्षक भी कार्यरत हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य के अनुसार विद्यालय की मरम्मत और जरूरी सुविधाओं के लिए एस्टीमेट व जरूरतों की सूची पहले ही जिलाधिकारी को भेजी जा चुकी है।

दशकों से विवाद, नहीं बनी प्रबंध समिति कार्यवाहक प्रधानाचार्य चंद्रभान सिंह ने बताया कि विद्यालय में साफ-सफाई को लेकर जानकारी ली गई है। दशकों से चले आ रहे विवाद के कारण विद्यालय में प्रबंध समिति भी नहीं बनी है। इसकी देखरेख एसडीआईओएस स्तर से होती है।