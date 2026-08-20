फर्राटेदार अंग्रेजी में कैदी ने काटा अलीगढ़ जेल में गदर, बोला...लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनाऊंगा गैंग; भेजा मेंटल हॉस्पिटल

संतोष शर्मा, अलीगढ़। विष्णुपुरी-बेला मार्ग पर करीब डेढ़ घंटे तक फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले सेवानिवृत्त दारोगा के बेटे अभिषेक गुप्ता को पुलिस ने सोमवार को जेल भेजकर राहत की सांस ली, लेकिन जेल पहुंचते ही उसने जेल प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी। जेल में जमकर हंगामा किया। अंग्रेजी में तेज आवाज में चिल्लाने पर साथी बंदी उसकी बात समझ नहीं सके।

जेल अस्पताल के फार्मासिस्ट ने उसकी बात समझी तो अधिकारी भी हैरान रह गए। अभिषेक कह रहा था कि उसे अभी मरना नहीं है, वह जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है। उसने यहां तक कहा कि वह लॉरेंस विश्नोई जैसा बड़ा गैंग बनाना चाहता है। उसकी मानसिक स्थिति देखते हुए मंगलवार को उसे बनारस स्थित मानसिक चिकित्सालय भेज दिया।

सेवानिवृत्त दारोगा राजेश गुप्ता के दो बेटे हिमांशु और अभिषेक हैं। उनका दिल्ली के संगम विहार में भी मकान है। परिवार कभी दिल्ली तो कभी अलीगढ़ में रहता है। पिछले चार-पांच दिनों से पूरा परिवार अलीगढ़ में था। छोटे बेटे अभिषेक का शराब के पैसों को लेकर पिता से अक्सर विवाद होता था। उसकी मां का निधन हो चुका है।

पिता ने नशे की आदत छुड़ाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा, लेकिन उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ। रविवार को अभिषेक ने जमकर शराब पी। शाम करीब साढ़े छह बजे पिता-पुत्र के बीच विवाद बढ़ गया। अभिषेक ने घर में हंगामा करते हुए सामान इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसने पहले पिता पर गोली चलाई।

हालांकि, राजेश गुप्ता बाल-बाल बच गए और घर से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ज्वालापुरी चौकी प्रभारी अरुण कुमार तेवतिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपित ने उन पर भी फायर कर दिया। अभिषेक दूसरी मंजिल पर बने कमरे में छिप गया।

आसपास मौजूद लोगों को देखकर भी फायर करने लगा। लगातार पांच फायर होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में छिप गए। सीओ सिविल लाइन सर्वम सिंह व उनकी टीम में बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। अभिषेक को पुलिस ने रात में सिविल लाइन थाने की हवालात में रखा, वहां भी उसने हंगामा किया। रात में सोया ही नहीं।

जेल में जाने पर भी नहीं हुआ शांत सिविल लाइन पुलिस ने अभिषेक को सोमवार दोपहर में जेल में जेल भेजा था। जेल में वह बंदियों के साथ रहा, लेकिन शांत नहीं हुआ। जोर-जोर से चिल्लाया और अंग्रेजी में बोलता रहा। उसे जेल में अस्पताल ले जाया गया, वहां भी शांत नहीं हुआ।

फार्मासिस्ट ने उसकी बात को समझा। इसके बाद जेल के डॉक्टर ने जेल प्रशासन को अवगत कराया कि बंदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तत्काल उपचार की आवश्यकता है। जेल प्रशासन के लिए उसे एक रात रखना मुश्किल हो गया।