इंजीनियर साहब करते हैं रात में फोन, अलीगढ़ में सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लघु सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को एक बार फिर विभागीय कार्यालय में महिला व पुरुष कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान कई महिला कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए अभियंता पर रात में फोन कर परेशान करने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन से अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इससे पहले शुक्रवार को भी एक महिला संविदा कर्मचारी के स्वजन ने कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया था। महिला ने अभियंता पर मानसिक उत्पीड़न, धमकी देने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों से शिकायत की थी।