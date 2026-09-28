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इंजीनियर साहब करते हैं रात में फोन, अलीगढ़ में सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 28 Sep 2026 02:27 PM (IST)

अलीगढ़ के लघु सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता अशोक कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध ...और पढ़ें

लघु सिंचाई विभाग में सोमवार को प्रदर्शन करते कर्मचारी। वीडियो ग्रैब

लघु सिंचाई विभाग में सोमवार को प्रदर्शन करते कर्मचारी। वीडियो ग्रैब

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लघु सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को एक बार फिर विभागीय कार्यालय में महिला व पुरुष कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान कई महिला कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए अभियंता पर रात में फोन कर परेशान करने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन से अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इससे पहले शुक्रवार को भी एक महिला संविदा कर्मचारी के स्वजन ने कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया था। महिला ने अभियंता पर मानसिक उत्पीड़न, धमकी देने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों से शिकायत की थी

सोमवार को मामला फिर गरमा गया। महिला कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी समस्याएं उठाईं और आरोप लगाया कि उन्हें कार्यस्थल पर परेशान किया जा रहा है। कुछ महिलाओं ने रात में फोन आने की शिकायत भी की।