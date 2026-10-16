अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद, पति ने किया पत्नी के सिर पर कैंची से वार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पारिवारिक विवाद इतना तूल पकड़ गया कि गुस्से में आपा खो बैठे पति ने पत्नी के सिर पर कैंची से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने पर खून बहता देख पति फरार हो गया। पुलिस पति की तलाश में दबिश दे रही है।

देहली गेट क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पति ने पत्नी के सिर पर कैंची से वार कर दिया। घायल स्नेहलता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस आरोपित पति शोभित गुप्ता की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। शोभित के शराब पीने और कोई काम नहीं करने की बात भी सामने आई है। स्नेहलता कमाने के लिए जाती थीं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद शोभित ने कैंची से वार कर दिया।