अलीगढ़: हिंदू युवक से प्रेम विवाह, युवती ने मांगी पुलिस सुरक्षा; बोली...अधेड़ से करना चाहते थे निकाह

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अपनी मर्जी से हिंदू युवक से प्रेम विवाह करने वाली मुस्लिम युवती ने स्वजन से जान का खतरा बताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। इसमें कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नवदंपती को सुरक्षा भी मुहैया कराई जा रही है।

भुजपुरा क्षेत्र निवासी युवती का आरोप है कि परिजन उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह अधेड़ व्यक्ति से कराना चाहते थे, जो दो बच्चों का पिता होने के साथ तलाकशुदा भी है। युवती ने रिश्ते का विरोध किया तो उसे जिंदा जलाने की धमकी दी गई।

24 अगस्त को वह घर से निकल गई और महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के भोपतपुर गडराना निवासी वेदप्रकाश से मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। दोनों ने कोर्ट में शपथपत्र भी तैयार कराया। विवाह के बाद युवती ने एसएसपी के समक्ष पेश होकर सुरक्षा की मांग की।