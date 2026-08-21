अलीगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, टूटी खिड़की उठाते समय कैंटर ने रौंदा, दो की मौत

संवाद सूत्र, गभाना (अलीगढ़)। दिल्ली-कानपुर हाईवे पर गांव चुरहपुर के पास गुरुवार रात में ट्रक की टूटी खिड़की उठाने के दौरान कैंटर दो लोगों को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार आगरा के थाना खंदौली के पलटू की प्याऊ गोविंदपुर निवासी 27 वर्षीय मोनू पुत्र नारायण सिंह ट्रक चालक थे।

गुरुवार रात में वह बुलंदशहर के सिकंदराबाद से पेंट का सामना उतार कर खाली ट्रक लेकर आगरा लौट रहे थे। तभी हाईवे पर गांव चुरहपुर के पास ट्रक की क्लीनर साइड की खिड़की अचानक टूटकर सड़क पर गिर गई। जिस पर मोनू ट्रक को आगे से यू-टर्न लेकर वापस लाकर खिड़की उठाने लगे।

अकेले उठाने में असमर्थ होने पर उन्होंने पास में कृष्णा होटल के कर्मचारी 27 वर्षीय भोला कश्यप पुत्र राजवीर कश्यप निवासी भरतरी को मदद के लिए बुलाया। दोनों खिड़की को ट्रक में चढ़ा रहे थे, तभी पीछे से आए कैंटर ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।