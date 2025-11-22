महिलाओं पर फब्तियां कसना व छेड़छाड़ करना युवकों को पड़ा महंगा, GRP ने किया मुकदमा दर्ज
अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले दो युवकों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन और बुआ ट्रेन का इंतजार कर रही थीं, तभी युवकों ने उन पर फब्तियां कसीं और छेड़छाड़ की। युवती के शोर मचाने पर पुलिस ने युवकों को पकड़ लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेलवे स्टेशन पर युवती व महिलाओं पर फब्तियां कसने व छेड़छाड करना महंगा पड़ गया। युवती के भाई द्वारा विरोध करने पर जीआरपी के सिपाही मौके पर पहुंच गए और युवकों को पकड़ थाने ले आए।
घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रेलवे रोड क्षेत्र निवासी पीड़िता के भाई ने कहा है कि वह अपनी बहन व बुआ को ट्रेन में बिठाने के लिए देर शाम स्टेशन स्टेशन पर आया था। बहन व बुआ को मुरी एक्सप्रेस से अमृतसर जाना था।
ट्रेन प्लेटफार्म संख्या छह वह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी दो युवकों ने बहन व बुआ पर फब्तियां कसते हुए छेड़छाड़ कर दी। युवती ने पहले उन्हें काफी नजरंदाज किया, लेकिन जब उनकी हरकत बढ़ने लगी तो उसने शोर मचा दिया।
युवती के शोर मचाने पर प्लेटफार्म पर तैनात जीआरपी के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और थाने ले आए।
जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर ने बताया कि युवक की तहरीर पर मथुरा के थाना बल्देव क्षेत्र के गांव मढ़ौला के रिंकू उर्फ पप्पू व इगलास के गांव विदरिका के दीपक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
