महिलाओं पर फब्तियां कसना व छेड़छाड़ करना युवकों को पड़ा महंगा, GRP ने किया मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेलवे स्टेशन पर युवती व महिलाओं पर फब्तियां कसने व छेड़छाड करना महंगा पड़ गया। युवती के भाई द्वारा विरोध करने पर जीआरपी के सिपाही मौके पर पहुंच गए और युवकों को पकड़ थाने ले आए।



घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रेलवे रोड क्षेत्र निवासी पीड़िता के भाई ने कहा है कि वह अपनी बहन व बुआ को ट्रेन में बिठाने के लिए देर शाम स्टेशन स्टेशन पर आया था। बहन व बुआ को मुरी एक्सप्रेस से अमृतसर जाना था।

ट्रेन प्लेटफार्म संख्या छह वह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी दो युवकों ने बहन व बुआ पर फब्तियां कसते हुए छेड़छाड़ कर दी। युवती ने पहले उन्हें काफी नजरंदाज किया, लेकिन जब उनकी हरकत बढ़ने लगी तो उसने शोर मचा दिया।