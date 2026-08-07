अलीगढ़ में बड़ा खुलासा: दिल्ली से किशोरी का अपहरण कर मतांतरण और निकाह की साजिश, 5 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली से हिंदू किशोरी को बहला-फुसलाकर लाने, उसका मतांतरण कर निकाह कराने के प्रयास में पुलिस ने गुरुवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से पीड़िता का कथित आधार कार्ड भी बरामद किया है। अन्य आरोपों की भी जांच की जा रही है।

तमिलनाडु की पीड़िता का भाई दक्षिणी दिल्ली के सराय काले खां में रहकर काम करता है। उसका आरोप है कि दिल्ली में ही गुर्जर चौक स्थित किराये के मकान में रहने वाला सफीक पिछले छह वर्षों से उसकी बहन को अपने प्रभाव में लेकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। किशोरी को बहला-फुसलाकर वह अलीगढ़ ले आया। बीते मंगलवार को उसका मतांतरण कर निकाह कराने की तैयारी थी।