अलीगढ़ की सुबह ट्रैफिक जाम में फंसी, कई किमी लंबी लाइनें; स्कूल जाने से रह गए बच्चे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। तालानगरी में गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम के साथ हुई। एटा चुंगी से धनीपुर मंडी जाने वाले मार्ग पर सुबह से भीषण जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में बड़ी संख्या में स्कूली वाहन भी फंस गए। कई बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच सके।

दोपहिया और छोटे वाहन भी जाम के बीच रेंगते नजर आए। मार्ग पर सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण का काम चल रहा है। सड़क के दोनों ओर का हिस्सा उखड़ा होने के कारण वाहनों के निकलने के लिए जगह काफी कम रह गई है। ऐसे में सुबह के समय वाहनों का दबाव बढ़ने पर स्थिति बिगड़ गई।

दूसरी ओर धनीपुर मंडी में धान की आवक शुरू होने से बड़ी संख्या में भारी वाहन भी इस मार्ग पर पहुंच रहे हैं। इससे जाम की समस्या और बढ़ गई। सुबह से जाम में फंसे लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन सड़क पर यातायात व्यवस्था को लेकर पहले से इंतजाम किए जाने चाहिए थे।