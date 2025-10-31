Language
    अलीगढ़ में विकास प्राधिकरण ने 50 करोड़ की भूमि कराई कब्जा मुक्त, बनेगा शॉप‍िंग कॉम्‍पलेक्‍स

    By Surjeet Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:17 PM (IST)

    अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने 50 करोड़ रुपये की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इस भूमि पर अब एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें होंगी। एडीए का कहना है कि इस कार्रवाई से शहर में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्राधिकरण भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बरौला जाफराबाद आवासीय योजना में करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को कब्जामुक्त कराया। पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एडीए टीम ने जेसीबी से झुग्गियां ध्वस्त कर दीं। अब इस तीन हेक्टेयर भूमि पर जल्द ही शॉपिंग कांप्लेक्स बनने की तैयारी है। इस पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में चर्चा भी हो चुकी है।

    एडीए ने करीब एक दशक पहले शहर से सटे गांवों में आवासीय योजनाओं के लिए भूमि चिह्नित की थी। इसमें एलमपुर की 4.14 हेक्टेयर व बरौला जाफराबाद की तीन हेक्टेयर भूमि शामिल थी। एलमपुर की भूमि का बैनामा 2014 में ही नगर निगम से हो गया था, जिस पर बाद में कांशीराम आवासीय योजना के तहत मकानों का निर्माण भी किया गया।

    बरौला जाफराबाद की भूमि का बैनामा 2018 में हुआ, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से यह खाली पड़ी रही। इसी का फायदा उठाकर लोगों ने इस पर झुग्गियां डालकर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते यहां 50 से अधिक झुग्गियां बस गईं। कई बार इन झुग्गियों के निवासियों को भूमि रिक्त करने की चेतावनी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एडीए ने भविष्य में इस भूमि पर शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित किया है। ऐसे में भूमि खालने का निर्णय लिया गया है।

    शुक्रवार को उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा के निर्देश पर एडीए की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाकर भूमि को कब्जामुक्त कराया। एडीए सचिव दीपाली भार्गव ने बताया कि सभी कब्जा धारियों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी।

     

    ग्रेटर अलीगढ़ योजना की भूमि पर भी लिया गया कब्जा

     

    एडीए की ग्रेटर अलीगढ़ योजना खैर रोड पर 323 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। यह भूमि सात गांवों से ली जा रही है। अब तक लगभग 200 हेक्टेयर भूमि के बैनामे किए जा चुके हैं। एडीए लगातार इस क्षेत्र में कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को भी टीम ने मौके पर जाकर मेड़ व चकरोड़ को जेसीबी से ध्वस्त कर भूमि पर कब्जा लिया। शनिवार को भी इस क्षेत्र में कार्रवाई की जाएगी।