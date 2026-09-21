अलीगढ़ के सीआरपीएफ जवान राजीव कुमार का निधन, अयोध्या में ड्यूटी के बाद बिगड़ी तबीयत

संवाद सूत्र, गोरई (अलीगढ़)। थाना गोरई क्षेत्र के गांव महबला निवासी सीआरपीएफ जवान राजीव कुमार (36) पुत्र स्व. गोवर्धन सिंह की 20 सितंबर को लखनऊ के बेलसंस मेडिसिटी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जवान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

राजीव कुमार वर्ष 2010 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 16 सितंबर को छुट्टी पूरी करने के बाद उन्होंने अयोध्या में अपनी पोस्टिंग पर ड्यूटी ज्वाइन की थी। अगले ही दिन अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें लखनऊ स्थित बेलसंस मेडिसिटी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।

चिकित्सकों के उपचार के बावजूद 20 सितंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। राजीव के पिता स्व. गोवर्धन सिंह का करीब दस वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। जवान अपने पीछे मां सरोज देवी, पत्नी, एक बेटी, एक बेटा और छोटे भाई को छोड़ गए हैं। बेटे की मौत से मां सरोज देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई सीआरपीएफ के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ सलामी देकर राजीव कुमार को अंतिम विदाई दी। उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान एसडीएम इगलास और थाना पुलिस सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।